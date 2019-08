Itália. Salvini organiza manifestação contra o Governo

RTP30 Ago, 2019, 17:09 | Mundo

Mudam-se os tempos, mas podem ter voltado os costumes. Apesar de já ter passado praticamente um século desde a famosa Marcha sobre Roma – vasta manifestação fascista que ocorreu a 28 de outubro de 1922, na origem da ascensão ao poder do Partido Nacional Fascista (PNF), depois de colocar um ponto final na democracia liberal – parece que Matteo Salvini pretende seguir as pisadas do Duce, Benito Mussolini.



O líder da Liga terá pedido aos seus partidários para descerem às ruas de Roma à semelhança dos milhares de fascistas que, naquela altura, se dirigiram à capital de todas as formas possíveis como forma de protesto.



Salvini já tinha tentado derrubar o Governo italiano e inclusive forçou eleições antecipadas no país, mas ambos os planos saíram furados. Desta vez, a nova abordagem de protesto, para tentar impedir que o partido da Liga seja expulso do Governo, passa por uma grande manifestação na capital italiana.



"De norte a sul, desde a maioria silenciosa … um dia de mobilização para aqueles que não querem um Governo nascido durante a noite em Bruxelas", afirmou Salvini.



"Não estou zangado por causa dos meus interesses pessoais, mas porque um assalto à democracia está em andamento", ressalvou.



A última oportunidade para evitar eleições antecipadas surgiu esta quinta-feira quando primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, recebeu um novo mandato para tentar garantir um acordo entre o Movimento 5-Estrelas e o Partido Democrático.



Este pode vir a ser “um momento de relançamento”, garantiu Giuseppe Conte. Talvez a Itália volte a ser um "protagonista" na União Europeia, acrescentou.



Ainda assim, Matteo Salvini não desiste.



“Eu olho para o futuro. Nós vamos continuar a lutar”, lê-se num tweet publicado por Salvini.



#Salvini: io guardo al Futuro. Continueremo a batterci.

A casa chiudete gli occhi e ditemi cosa hanno in comune Renzi e Di Maio. Ora si stanno scannando su poltrone, non sui temi.

📺 #StaseraItalia pic.twitter.com/k86bUl7tOk — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 de agosto de 2019

”Para mim, honra e dignidade valem mais do que mil ministérios. [Este] é um Governo de perdedores, que não tem maioria nem no parlamento nem entre os italianos”, escreveu o líder da Liga no Twitter.





#Salvini : è un governo dei perdenti, che non ha la maggioranza né in parlamento, né tra gli italiani.





“Espero que este Governo não nasça, seria um insulto à democracia”, rematou.

Faltam poucos dias para ser tomada a derradeira decisão.Apesar de esta solução ser a mais satisfatória para Giuseppe Conte, o líder da Liga continua sem acreditar que estes dois partidos deixem de lado as suas inúmeras diferenças para criar uma coligação forte e um Governo duradouro.“Fechem os olhos e digam-me o que Renzi e Di Maio têm em comum”, começou por afirmar Matteo Salvini.