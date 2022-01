Itália. Vacinação contra covid-19 obrigatória a partir dos 50

As pessoas com mais de 50 anos passam a ter, em Itália, a obrigatoriedade de se vacinarem. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, justifica a medida com o argumento de que estas são as "faixas etárias com maior risco de hospitalização", além do quadro de forte aumento de novas infeções. O cartão com a vacinação completa, conhecido no país como "passe de saúde reforçado", passou a ser exigido a todos os trabalhadores dos setores público e privado.