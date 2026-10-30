Itália vive hoje um dia de greve geral

Itália vive hoje um dia de greve geral

Esta sexta-feira é dia de greve geral em Itália. Uma greve convocada os sindicatos de base com manifestações previstas em dezenas de cidades, incluindo Roma, Milão e Nápoles.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
REUTERS/Yara Nardi

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O aumento do custo de vida e a perda de poder de compra dos salários são algumas das principais razões que leva milhares de pessoas para a rua.

A convocação desta greve geral abrangia os transportes, mas o governo determinou o adiamento da paralisação neste setor.

São as escolas, os serviços públicos e a saúde que marcam hoje o ritmo da paralisação em Itália.

Inês Linhares Dias – RTP Antena 1
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