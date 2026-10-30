Mundo
Itália vive hoje um dia de greve geral
Esta sexta-feira é dia de greve geral em Itália. Uma greve convocada os sindicatos de base com manifestações previstas em dezenas de cidades, incluindo Roma, Milão e Nápoles.
O aumento do custo de vida e a perda de poder de compra dos salários são algumas das principais razões que leva milhares de pessoas para a rua.
A convocação desta greve geral abrangia os transportes, mas o governo determinou o adiamento da paralisação neste setor.
São as escolas, os serviços públicos e a saúde que marcam hoje o ritmo da paralisação em Itália.
A convocação desta greve geral abrangia os transportes, mas o governo determinou o adiamento da paralisação neste setor.
São as escolas, os serviços públicos e a saúde que marcam hoje o ritmo da paralisação em Itália.