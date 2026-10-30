Itália vive hoje um dia de greve geral

Inês Linhares Dias – RTP Antena 1

O aumento do custo de vida e a perda de poder de compra dos salários são algumas das principais razões que leva milhares de pessoas para a rua.A convocação desta greve geral abrangia os transportes, mas o governo determinou o adiamento da paralisação neste setor.São as escolas, os serviços públicos e a saúde que marcam hoje o ritmo da paralisação em Itália.