Italianos da flotilha serão transferidos para Israel e expulsos

"A abordagem estava prevista. Temos estado em contacto com o Governo de Israel e pedi ao ministro (dos Negócios Estrangeiros, Gideon) Sa`ar para que não houvesse ações violentas por parte das Forças Armadas de Telavive. Isso foi-me garantido", declarou Tajani em declarações à televisão pública RAI.



Explicou ainda que os planos atuais preveem que, uma vez abordada a flotilha, pelo menos os italianos serão transferidos para o porto israelita de Ashdod e depois expulsos com outros europeus por via aérea, especificou.



Por enquanto, Tajani pediu para que seja mantida a "calma" e explicou que os porta-vozes da flotilha lhe garantiram que a sua intenção é "não reagir" a uma eventual abordagem.



Na mesma linha, o ministro da Defesa, Guido Crosetto, pediu que "tudo decorra com calma e bom senso para que não haja nenhum problema".



"É importante que o que acontecer na próxima hora seja sem violência, sem que ninguém se magoe ou corra qualquer risco. Tanto a tripulação como as autoridades israelitas estão preparadas", disse.



De acordo com o ministro, todos os barcos da flotilha foram cercados por embarcações israelitas no mar em frente a Gaza.



"Todos os barcos estão cercados e devem ser transferidos para o porto de Ashdod, onde cada país deverá cuidar dos seus compatriotas", declarou também em declarações à televisão pública RAI.



O Governo de Giorgia Meloni pediu a máxima cautela à flotilha e mediou para lhes propor a entrega da ajuda humanitária ao pessoal do Patriarcado de Jerusalém em Chipre, oferta rejeitada pelos organizadores da iniciativa.



A flotilha humanitária, composta por cerca de 50 embarcações (incluindo uma com bandeira portuguesa), partiu de Espanha com o objetivo de romper o bloqueio israelita e entregar mantimentos à Faixa de Gaza, iniciativa rejeitada por Telavive que argumenta que a ação é apoiada pelo grupo extremista palestiniano Hamas.



Três portugueses - a líder bloquista, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício - integram a Flotilha Global Sumud, que foi intercetada por navios israelitas quando se encontrava a cerca de 80 milhas náuticas de Gaza.