IURD é uma entidade credível que fez muito pelos brasileiros, diz ministro das Relações Exteriores

Em entrevista à Lusa, Ernesto Araújo salientou que a IURD, que tem protagonizado várias polémicas no Brasil, de onde é originária, e noutros países, entre os quais São Tomé e Príncipe ou Angola, onde recentemente mais de 300 pastores e bispos romperam com a liderança brasileira, salientou que a experiência dos brasileiros com a IURD "é a melhor possível".

A igreja "fez a diferença para melhor" para milhões de cidadãos e é "uma entidade extremamente importante no Brasil", bem como em Angola, onde conta com cerca de 500 mil fiéis, reforçou.

Sublinhando a "perceção da importância da igreja e da sua presença na vida de outras pessoas", o ministro das Relações Exteriores adiantou que o Governo brasileiro tem seguido o caso em Angola, procurando acautelar que não "há nenhuma injustiça cometida contra brasileiros".

"Não queremos interferir em eventuais investigações, apenas acompanhar a situação para que no quadro normativo e legal angolano haja um tratamento equitativo da igreja", referiu.

O Governo fez o mesmo em relação a São Tomé e Príncipe, onde a permanência da IURD foi posta em causa depois de uma revolta popular que provocou a vandalização de imóveis e a morte de um adolescente.

"Falámos com as autoridades são-tomenses recentemente para assegurar no sentido de haver alguma proteção aos bens da igreja", disse Ernesto Araújo.

O ministro desvalorizou os escândalos em torno da igreja liderada por Edir Macedo, salientando que a experiência dos brasileiros com a IURD é a melhor possível.

"No que diz respeito ao Governo e à maneira como encara a igreja não existe preocupação nenhuma, bem pelo contrário", afirmou, valorizando "as obras sociais" desta entidade e a presença da IURD no Brasil que "merece todo o respeito".

Apelou, por isso, a que qualquer eventual investigação ou alegado problema relativo à igreja "seja resolvido no marco legal de cada país e no âmbito da justiça".

Na semana passada, as autoridades angolanas anunciaram que foram instaurados dois processos-crime contra a IURD de Angola, tendo como base denúncias feitas em janeiro e em novembro.

As denúncias envolvem práticas consideradas criminosas, algumas porque atentam contra a integridade física de cidadãos, como a vasectomia, castração e abortos forçados, outras contra o património e outras que configuram já branqueamento de capitais e corrupção.

Em 29 de novembro, mais de 300 bispos da IURD em Angola anunciaram o seu afastamento da direção brasileira e do bispo Edir Macedo, líder da Universal, por práticas contrárias à realidade angolana e desvio de divisas.

Segundo um comunicado subscrito por 330 bispos e pastores angolanos, noticiado pela imprensa angolana, em causa estão práticas contrárias "à realidade africana e angolana" como a vasectomia, que tem sido imposta aos pastores por Edir Macedo, evasão de divisas e a venda de mais de metade do património da IURD Angola "sem consulta prévia".

Em São Tomé e Príncipe, a prisão, na Costa do Marfim, de um ex-pastor da IURD provocou uma onda de protestos, com manifestantes a vandalizarem várias igrejas desta congregação.

Em 20 de setembro, Uidumilo Veloso foi preso e condenado a 12 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 500 mil francos CFA (cerca de 760 euros), depois de uma queixa feita pela própria congregação religiosa, que o acusou de injúria e difamação através de um perfil falso criado na rede social Facebock. A sua mulher, grávida, foi na altura deportada para São Tomé.

Um adolescente de 14 anos de idade morreu, em outubro, devido a uma bala disparada por um agente da polícia, durante uma tentativa de assalto à catedral da IURD na capital do país.

Uidumilo Veloso encontra-se há cerca de 14 anos ao serviço da IURD na Costa do Marfim e regressou no início de dezembro a São Tomé e Príncipe.