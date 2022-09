Izium. Zelensky visita cidade recapturada pelas forças ucranianas

De acordo com uma comunicação da 25.ª Brigada Aerotransportada de Sicheslav, o presidente Volodymyr Zelensky participou na cerimónia do içar da bandeira ucraniana naquela cidade.





“O presidente da Ucrânia agradeceu aos soldados pela libertação das terras ucranianas”, lê-se numa publicação da brigada no Facebook.













Através do Telegram, o presidente da Ucrânia destacou a importância do momento. “A nossa bandeira azul e amarela já está hasteada na cidade de Izium desocupada. Será assim em todas as cidades e vilas ucranianas”, vincou.















No último domingo, o Estado-Maior General das Forças Armadas Ucranianas anunciou a retirada das forças russas de várias localidades na província de Kherson.





No dia anterior, Moscovo tinha admitido a retirada de tropas das cidades de Balakleya, Izium e Kupiansk, citando o objetivo de "reforçar posições" na vizinha região de Donetsk.





Desde o início de setembro, a Ucrânia diz ter reconquistado mais de 3.000 quilómetros quadrados no seu contra-ataque.







Ainda assim, a Rússia continua a controlar cerca de 125 mil quilómetros de território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014.