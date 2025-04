J-36. Novo caça chinês sem cauda mostra potencial para superar americanos

No seu site The Aviationist, Cenciotti escreve ainda que “esta configuração pode oferecer vantagens em termos de impulso”. Além disso, o espaço na zona inferior da aeronave indica que possui compartimentos para armas que podem permitir o transporte de mísseis de longo alcance, acrescenta o italiano.



Corrida com os EUA





O J-36 pode não ser, porém, o único caça de sexta geração que Pequim tem em preparação. Em dezembro, foram divulgadas fotografias de um outro caça de dois motores a que os analistas se referiram como J-XX ou J-50.



O Exército de Libertação Popular, principal força militar da China, ainda não reconheceu publicamente a existência do J-36 ou do J-50.



Com o J-36 a China poderá igualar ou ultrapassar os Estados Unidos na corrida para caças de sexta geração.

c/ agências

As imagens mostram, a fábrica na província de Sichuan onde o novo caça terá sido fabricado.Outras imagens de um caça J-36 surgiram pela primeira vez nas redes sociais chinesas no final do ano passado, capturando rapidamente a atenção de entusiastas de aeronaves e analistas militares.Segundo especialistas, este caça é considerado uma aeronave de sexta geração eDavid Cenciotti, antigo membro da Força Aérea italiana e especialista em aviação militar, acredita que “o motor do jato, com duas entradas de ar sob as asas e uma montada atrás do, representa um desvio da configuração convencional de dois motores vista em muitos caças contemporâneos”.Neste momento, os caças de quinta geração dos EUA (o F-22 e o F-35) são considerados os melhores do mundo. Pequim também possui dois modelos de quinta geração (o J-20 e o J-35), mas nenhum deles tem a experiência de combate ou a eficácia comprovada das aeronaves americanas.Em março,, de sexta geração. Segundo Donald Trump, um protótipo desta aeronave já circula há cinco anos.