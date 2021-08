Já há relatos de atropelos aos direitos humanos no Afeganistão

O alerta é deixado por António Guterres, na abertura da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque.O secretário-geral da ONU pede contenção aos taliban e a todas as partes envolvidas.Tendo em conta este cenário o secretário-geral da ONU pede aos membros do Conselho de Segurança que recorram a todos os meios para que os direitos humanos sejam respeitados.Em poucas semanas caiu por terra o sonho de um Afeganistão democrático.Os taliban aproveitaram a reta final da retirada das forças internacionais, lideradas pelos Estados Unidos, para derrubar o governo e assumir de novo o controlo do país.A capital Cabul foi tomada no fim-de-semana, já depois do primeiro-ministro ter fugido.Os Estados Unidos e outros países estão a retirar cidadãos nacionais e o pessoal diplomático de território afegão.Portugal já retirou 12 dos 16 portugueses que estavam Cabul.