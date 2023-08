Jack Smith, o procurador implacável que se tornou a "besta negra" de Trump

Na terça-feira, este advogado de 54 anos, com uma barba cor de sal e pimenta, tal como a agência noticiosa France-Presse (AFP) o vê, disse que queria que Trump fosse julgado "sem demora", para evitar que o ex-Presidente possa entrar numa nova corrida à Casa Branca, em 2024.

Alguns minutos antes, foi tornada pública a acusação do tenor da direita americana pelas suas tentativas de inverter o resultado das eleições presidenciais de 2020.

Em junho passado, Jack Smith, que julgou também crimes de guerra no Kosovo, tornou-se o primeiro procurador federal a apresentar acusações criminais contra um antigo Presidente dos Estados Unidos por alegada negligência no tratamento de documentos confidenciais que Trump não tinha arquivado.

Smith foi nomeado em novembro pelo secretário de Justiça norte-americano, Merrick Garland, para supervisionar as duas investigações sobre o antigo Presidente republicano.

Na altura, estava a trabalhar em Haia para o Tribunal Especial para o Kosovo e trabalhava num outro caso relativo a outro antigo chefe de Estado, o kosovar Hashim Thaci.

A sua nomeação como procurador especial em Washington surgiu num momento delicado, três dias depois de Donald Trump ter anunciado que se candidatava a um novo mandato em 2024.

"Tenciono exercer um julgamento independente e avançarei com as investigações de forma rápida e completa, independentemente das conclusões que resultarem dos factos e da lei", afirmou na altura num comunicado.

Este desportista de sucesso, que afirma ter competido em mais de 100 provas de triatlo nos Estados Unidos e no estrangeiro, exibe habitualmente um ar austero.

Descrito como "intransigente" pelo jornal The New York Times, os seus métodos de investigação fazem com que seja "considerado um `bulldog` muito agressivo", segundo um jornalista da MSNBC, uma rede de televisão paga de 24 horas de notícias, com sede nos Estados Unidos.

Licenciado pela Faculdade de Direito de Harvard, Jack Smith foi procurador nos Estados de Nova Iorque e do Tennessee.

Durante cinco anos, o experiente jurista dirigiu também a unidade de integridade pública do Departamento de Justiça, supervisionando investigações de corrupção contra políticos de ambos os partidos.

Depois, como Procurador Principal do Tribunal Especial para o Kosovo, viveu vários anos em Haia.

No momento da sua nomeação, em novembro, o secretário da Justiça norte-americano declarou que, tendo em conta as "circunstâncias excecionais", Jack Smith era "a escolha certa" para supervisionar as duas investigações "com urgência e imparcialidade".