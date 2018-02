Jacob Zuma, um Presidente de escândalos permanentes

António Mateus sublinha que Zuma "confundia os privilégios pessoais com o desempenho da chefia do Estado".



"Teve de calçar os sapatos de uma herança pesada, a de Nelson Mandela, mas esteve bastante longe dela em termos éticos, de rigor de governação", refere o jornalista.



Sobre o possível sucessor, o jornalista da RTP diz que Cyril Ramaphosa é "o homem que Nelson Mandela sonhava que o substituiria um dia no cargo". Foi inclusive o braço direito do ex-Presidente nas negociações para o fim do apartheid.