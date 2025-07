Jair Bolsonaro alvo de operação da Polícia Federal

(em atualização)



Os meios de comunicação social do Brasil escrevem que Jair Bolsonaro terá de usar pulseira eletrónica e vai ficar impedido de aceder a redes sociais ou de contactar com outras pessoas alvo da investigação e diplomatas. Imagens difundidas pela GloboNews mostram veículos da Polícia Federal na residência do ex-presidente em Brasília e no quartel-general do Partido Liberal.





Em comunicado, a Polícia Federal brasileira anuncia que, além dos dois mandados de busca, está a levar a cabo a outras medidas, sem mais detalhes, cumprindo assim um mandado do Supremo Tribunal Federal.



Bolsonaro ficará ainda impedido de comunicar com o filho, Eduardo.