Jair Bolsonaro com pulseira eletrónica por risco de fuga

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, em Brasília, e na sede do Partido Liberal.





Os meios de comunicação social brasileiros escrevem que Jair Bolsonaro terá de usar pulseira eletrónica.





Imagens difundidas pela GloboNews mostram veículos da Polícia Federal na residência do ex-presidente em Brasília e no quartel-general do Partido Liberal.





A defesa de Jair Bolsonaro recebeu com "surpresa e indignação" a operação de busca e apreensão. Para já, remete mais comentários para outra altura. Aos jornalistas, Jair Bolsonaro reagiu à operação e afirmou que "sair do Brasil é muito fácil".





O Supremo Tribunal Federal foi alertado para a possibilidade de fuga pelo tom ofensivo das declarações de Donald Trump contra o Brasil.



O processo que deu origem à operação da Polícia Federal, esta sexta-feira, chegou ao Supremo dois dias depois de Trump anunciar tarifas de 50 por cento a produtos brasileiros. Taxas em retaliação às decisões do STF contra Bolsonaro e as "big techs".

O passaporte do ex-presidente foi apreendido em fevereiro de 2024. No entanto, o Supremo Tribunal Federal afirma que os Estados Unidos têm instrumentos jurídicos para retirar Bolsonaro do Brasil mesmo sem o documento.





É também por esta razão que o ex-presidente fica proibido de se aproximar de embaixadas e contactar embaixadores e diplomatas estrangeiros.





