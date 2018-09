Jair Bolsonaro foi esfaqueado e sofreu lesão hepática grave

Lusa06 Set, 2018, 23:37 / atualizado em 07 Set, 2018, 00:13 | Mundo

Após o incidente, Bolsonaro foi encaminhado rapidamente para a Santa Casa de Juiz de Fora, dando entrada às 15:40 (19:40 de Lisboa) com um quadro de sangramento e pressão baixa, segundo dados do hospital.

Segundo o jornal "Gazeta do Povo", o hospital confirma que Bolsonaro sofreu uma lesão hepática grave, passou por um ultrassom e foi encaminhado para o centro cirúrgico, sendo que o estado de saúde é considerado estável.

A facada atingiu o fígado do candidato presidencial.

Bolsonaro foi hoje esfaqueado, durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, informou a Polícia Militar.

De acordo com vídeos colocados entretanto a circular na internet, Jair Bolsonoro foi esfaqueado na região do tórax, quando estava a ser carregado aos ombros por apoiantes.

O deputado Flavio Bolsonaro (PSL), filho do candidato, divulgou na sua conta do Twitter o estado de saúde do pai, admitindo que "infelizmente foi mais grave" do que o inicialmente avançado.

"A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor", escreveu.

O suspeito de ter dado a facada foi detido e identificado pela Polícia Militar.

Segundo informações da polícia, acabou por ser espancado por pessoas que estavam no local.

Citado pela plataforma noticiosa "G1", o comandante do 2.º Batalhão da Polícia Militar de Juiz de Fora, tenente-coronel Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, afirmou que o suspeito "alegou que tentou ferir o candidato Jair Bolsonaro por ter divergências de ideias e pensamentos com ele".

"Ele não tem nenhuma filiação partidária. Falou que [foi] uma questão pessoal dele" acrescentou o comandante.

O incidente aconteceu em Juiz de Fora, cerca de 200 quilómetros a norte do Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita brasileira, está em segundo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais que decorrem em outubro.