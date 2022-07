Jair Bolsonaro oficializa candidatura à presidência do Brasil

No evento que decorreu no pavilhão desportivo do Maracanazinho, no Rio de Janeiro, terra natal de Bolsonaro, marcaram presença vários ministros do Governo e figuras políticas, como o ex-Presidente Fernando Collor de Mello, o ex-jogador de futebol e senador Romário, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ainda a dupla sertaneja Mateus e Cristiano, que cantaram o hino da campanha.





A assistir houve cerca de dez mil apoiantes.







A semana passada, Lula da Silva tinha já confirmado que seria candidato a presidente na convenção do Partido dos Trabalhadores, como relata o correspondente da Antena 1 Pedro Sá Guerra.