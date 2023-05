Jair Bolsonaro suspeito de falsificar certificado de vacinação contra a Covid-19

Há suspeitas de que um grupo de pessoas inseria dados falsos de vacinação contra a Covid 19 no sistema do Ministério da Saúde e mais tarde emitia certificados falsos de vacinação.



Segunda a Policia Federal, Bolsonaro, a mulher Michele e a filha de 12 anos estarão envolvidos neste esquema para poderem sair do Brasil, o que aconteceu no final de 2022.



A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra