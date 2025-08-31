Jair Bolsonaro teve demonstração de apoio à frente de casa

Apoiantes de Jair Bolsonaro estiveram concentrados em frente à casa do ex-presidente do Brasil. É uma demonstração de apoio porque na terça feira começa a deliberação final do Supremo Tribunal Federal.

A imprensa brasileira diz que é um dos julgamentos do século. É a primeira vez que no país, um ex presidente é acusado de golpe de estado.



Concretamente, Bolsonaro está acusado de "organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e deterioração de património classificado".