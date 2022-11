Jair Bolsonaro viu recusado pedido com juízes do Supremo Tribunal

Reuters

O ainda presidente do Brasil tentou marcar uma reunião com os juízes do Supremo Tribunal Federal para entregar um relatório em que quer mostrar várias irregularidades que aconteceram durante a segunda volta das eleições presidenciais. No entanto, o pedido de Jair Bolsonaro foi recusado.