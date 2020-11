Jane Goodall e a pandemia. "Criámos condições para que fosse mais fácil"

Ao longo das últimas seis décadas, Jane Goodall dedicou a carreira a estudar o comportamento dos chimpanzés, tendo contribuído para o avanço dos conhecimentos sobre a aprendizagem social, o raciocínio e a cultura dos chimpanzés selvagens. A sua longa carreira e dedicação aos chimpanzés fez de Goodall uma das mais célebres primatólogas em todo o mundo.

A primatóloga apela a que os jovens lutem pelo planeta, advertindo que a sobreexploração da natureza conduz ao desastre, dando o exemplo da atual pandemia.

Em entrevista ao jornal espanhol El País , Goodall relembra que a Covid-19 é uma “doença zoonótica, em que o vírus saltou de um animal para um humano”, e as, comendo-os, traficando-os, invadindo o seu habitat, vendendo-as nos mercados de carne de animais selvagens africanos. Nestas situações, é fácil a transmissão de uma doença”.afirma a especialista em primatas à revista brasileira Veja . “Enquanto destruímos o mundo natural, aproximamo-nos dos animais e novas doenças podem surgir.”, explica Goodall, que em 2017 passou por Lisboa onde falou com centenas de alunos sobre a sobrevivência dos animais selvagens em vias de extinção.A especialista sublinha, por isso, que a pandemia é uma boa oportunidade para repensar a relação do ser humano com a natureza: “É como as alterações climáticas. Temos que reconhecer a ameaça e agir de acordo, todos juntos, e acabar com a ideia maluca de que pode haver crescimento económico ilimitado num planeta de recursos limitados”.

Apelo aos mais jovens

Goodall apela, por isso, a que os jovens lutem pela natureza, defendendo que as crianças devem poder usufruir plenamente da natureza como forma indispensável para moldar o seu carácter e também como um direito inalienável, pois é essencial para a sua saúde física e emocional.No documentário “O Começo da Vida 2: Lá Fora”, disponível na Netflix, Goodall e outras figuras mediáticas abordam o impacto da natureza no desenvolvimento das crianças, explorando como as relações entre os mais novos e a natureza podem revolucionar o nosso futuro, ao mesmo tempo em que se questiona até que ponto esse contacto é possível em cidades sobrelotadas e poluídas. Para além disso,“Conheci muitos jovens que pareciam ter perdido a esperança, uns aborrecidos, outros deprimidos, todos como se não se importassem nada”, explica Goodall no documentário. “Quando questionados sobre os motivos da sua atitude, eles dizem: ‘Vocês estão a arruinar o nosso futuro e não vemos outra solução’”.“Passei grande parte da minha vida a trabalhar com crianças e a natureza”, disse a primatóloga a. “Considero muito importante que os jovens se conectem ou se voltem a conectar com o ambiente, como forma de valorizá-lo e entender que ele deve ser protegido.”, conclui Goodall., disse a primatóloga à revista Veja. “Cada um de nós pode ser um fator de mudança. Comer menos carne, proteger florestas. Entre os jovens, há quem queira resolver todos os problemas que temos e eu já não consigo fazer mais isso”, concluiu Goodall.