"Janela Branca Pela Paz". Figuras públicas lançam desafio aos portugueses

Foto: Reuters

Quem estiver do lado da paz, deve pendurar um pano branco na janela de casa. É o desafio lançado por várias figuras públicas, em Portugal, como Carlão, Catarina Furtado, João Baião ou Rita Blanco. São porta-vozes do movimento "Janela Branca Pela Paz", uma iniciativa da UNICEF e das Nações Unidas, em solidariedade para com as vítimas de guerras e conflitos.