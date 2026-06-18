Janira Hopffer Almada eleita primeira mulher presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde

A nova presidente do parlamento foi eleita com 63 votos a favor, cinco contra, três abstenções e um voto em branco, numa votação em que era a única candidata ao cargo.

A eleição decorreu durante a sessão de abertura da 11.ª legislatura, na Praia, depois de o PAICV ter conquistado uma maioria parlamentar de 37 dos 72 deputados nas eleições legislativas de 17 de maio.

Janira Hopffer Almada, 47 anos, sucede a Austelino Correia, do Movimento para a Democracia (MpD), partido que esteve no poder nos últimos 10 anos.

Advogada e deputada, Janira Hopffer Almada foi a mais jovem líder do PAICV e a primeira mulher a presidir ao partido, entre 2014 e 2021.

Foi também ministra em governos chefiados por José Maria Neves, atual Presidente da República.

Em 27 de junho de 2008, três meses antes de completar 30 anos, foi anunciada como ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

Em 2011, assumiu a pasta da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos.

Licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, onde concluiu uma pós-graduação em Direito das Empresas, Janira Hopffer Almada liderou o PAICV nas legislativas de 2016 e 2021, que perdeu para Ulisses Correia e Silva, do MpD.

Após a derrota de 2021, demitiu-se da liderança do PAICV.

Voltou a intervir regularmente no parlamento em julho de 2022, criticando o rumo político do arquipélago.

Em 2025, depois de Francisco Carvalho ter conquistado a liderança do PAICV, Janira Hopffer Almada passou a integrar a comissão permanente do partido.

Foi eleita deputada nas eleições legislativas realizadas em maio.

Em várias intervenções públicas, Francisco Carvalho, atual primeiro-ministro indigitado, disse que chegou à liderança do PAICV com o apoio de Janira Hopffer Almada, que em 2020 apoiou a sua candidatura à Câmara Municipal da Praia.