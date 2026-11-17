As aeronaves entraram no espaço aéreo japonês perto da ilha de Okino-shima, no departamento de Fukuoka (sudoeste), pouco depois das 04:00 (19:00 de segunda-feira em Lisboa).

Em resposta, as Forças de Autodefesa do Japão enviaram caças para alertar as aeronaves "presumivelmente russas", indicou o secretário-geral do Governo, Minoru Kihara.

"A violação do espaço aéreo nacional por aeronaves russas constitui não só uma grave violação da soberania do nosso país, mas também uma ameaça à nossa segurança, sendo totalmente inaceitável", declarou Kihara.

"Apresentámos um protesto veemente à Rússia por via diplomática e exigimos firmemente que sejam tomadas medidas para impedir qualquer reincidência", acrescentou.

As relações do Japão com Moscovo deterioraram-se nas últimas semanas, na sequência da detenção de um jornalista japonês acusado de espionagem e da apreensão dos ativos russos da empresa Japan Tobacco.

Kihara indicou que as aeronaves atravessaram o estreito de Tsushima e passaram entre a ilha japonesa de Yonaguni e Taiwan antes de rumarem ao Pacífico.

Por seu lado, a Coreia do Sul anunciou hoje ter mobilizado aviões de combate após a intrusão, nas primeiras horas da manhã, de várias aeronaves militares russas na sua zona de defesa aérea sobre o mar do Japão.

Uma Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA) não é um espaço aéreo soberano, mas sim uma zona tampão na qual os países identificam as aeronaves que se aproximam por razões de segurança.

Em geral, as aeronaves estrangeiras anunciam a sua presença antes de entrarem na ZIDA de um país terceiro, embora não sejam legalmente obrigadas a fazê-lo.

Seul indicou que as aeronaves russas não violaram o espaço aéreo sul-coreano.

O Japão já tinha apresentado um "protesto veemente" a Moscovo em 2024, depois de um avião de patrulha russo ter entrado por três vezes no seu espaço aéreo, na primeira intrusão confirmada desde 2019.

A Rússia e o Japão, que há décadas debatem um diferendo territorial em torno de um arquipélago no Pacífico, mantêm relações tensas desde que Tóquio aderiu às sanções contra Moscovo no âmbito da guerra na Ucrânia.

Em agosto, o Presidente russo, Vladimir Putin, deslocou-se pela primeira vez ao sul do arquipélago das Curilas, onde se situam as ilhas em causa, uma visita considerada "absolutamente inaceitável" pelo Japão, que reivindica a soberania do arquipélago.

Denominadas "Ilhas Curilas do Sul" pela Rússia e "Territórios do Norte" pelo Japão, estas ilhas fazem parte da região russa de Sakhalin, no Extremo Oriente russo.

Tóquio também protestou, em agosto, contra o anúncio da Rússia de que Moscovo iria realizar testes com mísseis ao largo de uma das ilhas disputadas visitadas por Putin.

Em meados de outubro, a detenção na ilha de Sakhalin de um jornalista japonês do diário regional Hokkaido Shimbun provocou um recrudescimento das tensões bilaterais.

Moscovo acusou Tóquio de utilizar jornalistas acreditados na Rússia para fins de espionagem, o que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, negou.