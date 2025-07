Japão alerta que China é "maior desafio estratégico" devido a atividade militar

O relatório anual do Ministério da Defesa japonês, entregue ao Executivo do país, destaca ainda a crescente cooperação militar entre a China e a Rússia, o aumento das tensões em torno de Taiwan e as ameaças vindas da Coreia do Norte como sérias preocupações para Tóquio.

"A sociedade internacional vive uma nova era de crise, enfrentando os maiores desafios desde o fim da Segunda Guerra Mundial", refere o relatório de 534 páginas, que alerta para alterações profundas no equilíbrio global de poder e uma possível escalada na rivalidade entre a China e os Estados Unidos.

As ameaças à segurança concentram-se na região do Indo-Pacífico, onde o Japão está inserido, e poderão agravar-se nos próximos anos, acrescenta o texto.

Face ao receio de um eventual conflito em Taiwan - que a China considera parte do seu território e ameaça anexar pela força, se necessário -, o Japão tem vindo a acelerar o reforço militar nas ilhas do sudoeste, incluindo a preparação para o destacamento de mísseis de cruzeiro de longo alcance.

Taiwan iniciou na semana passada manobras militares anuais de dez dias, com fogo real, em resposta à ameaça chinesa, enquanto o Japão testou no mês passado um míssil antinavio de curto alcance.

De acordo com o relatório, a presença de navios de guerra chineses no Pacífico tem aumentado de forma constante, com a frequência de passagens ao largo do sudoeste japonês a triplicar nos últimos três anos, incluindo nas águas entre Taiwan e a ilha japonesa de Yonaguni.

A publicação do documento ocorre dias depois de o Japão ter exigido à China que suspenda os voos de caças em "proximidade anormal" de aeronaves japonesas de reconhecimento, alertando para o risco de embate. Pequim respondeu acusando Tóquio de realizar voos de espionagem nas imediações do espaço aéreo chinês.