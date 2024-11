Japão aplica 136 mil milhões de euros para estimular economia

O pacote de medidas, estimado em 22 mil milhões de ienes e que terá de ser posteriormente votado pelo parlamento, destina-se a estimular o crescimento económico do país.

A economia do Japão cresceu pelo segundo trimestre consecutivo, com um aumento de 0,2% entre julho e setembro, impulsionado pela recuperação do consumo.

O plano deverá incluir subsídios à energia, ajuda direta às famílias de baixos rendimentos e ajustamentos fiscais, de acordo com a comunicação social japonesa.

O consumo, que representa praticamente 60% da economia, foi o principal motor do crescimento do produto interno bruto japonês no último trimestre, ao subir 0,9%.

Isto após anos de estagnação devido às restrições impostas durante a pandemia da covid-19, além da relutância dos japoneses em gastar no atual contexto do menor crescimento dos salários e de inflação persistente, que se mantém em torno de 2%.

O índice de preços no consumidor do Japão subiu 2,3% em termos homólogos em outubro, o 38.º mês consecutivo de crescimento para o indicador, que permanece há 36 meses acima da meta de 2%, fixada pelo banco central nipónico.

De acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações japonês, a inflação desacelerou ligeiramente no mês passado, em comparação com o valor de 2,4% registado em setembro.

Aumentos generalizados

Os preços dos géneros alimentícios, excluindo os alimentos frescos devido à elevada volatilidade, aumentaram 3,8% em termos homólogos, mais 0,7 pontos percentuais do que no mês anterior.

Os maiores aumentos foram sentidos no custo dos cereais (13,5%), fruta (6,1%), carne (5%) e bolos e doces (5%).

Os custos da energia dispararam 3,2%, o aumento homólogo mais suave desde abril, com subidas da eletricidade (4%) e do gás (3,5%), ao contrário dos preços dos outros combustíveis, incluindo os combustíveis para automóveis, que caíram 1,1% em termos homólogos.

Os preços das atividades de lazer e entretenimento subiram em outubro, em média 4,2% em termos anuais, com um aumento de 5,5% nos serviços ligados a esta indústria.

O transporte público ficou 0,8% mais caro em outubro do que no mês anterior, enquanto o transporte privado custou mais 1,9%.

Ishiba anunciou o plano de estímulo aos meios de comunicação locais, menos de um mês depois da coligação que o apoia ter perdido a maioria parlamentar.