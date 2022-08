Japão doa 7,3 ME para reabilitação de infraestruturas danificadas pelas inundações

A nota, divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, anuncia que a chefe da diplomacia Adalgisa Magno e o ministro das Finanças Rui Gomes, de Timor-Leste, assinam hoje em Díli com o embaixador japonês em Díli, Kamasi Kinefuchi, um Acordo de Troca de Notas e Subsídios sobre o Programa de Reabilitação Urgente de Infraestruturas danificadas por Cheias.

"O objetivo do programa é reabilitar as infraestruturas danificadas pelas cheias", designadamente a reabilitação do muro de contenção do rio Comoro, a reabilitação do sistema de abastecimento de água de Bee mos e das instalações de irrigação de Buluto e Maliana, num valor global de mil milhões de ienes (cerca de 7,3 milhões de euros).

Outro envelope financeiro, no valor de 172 milhões de euros (cerca de 1,2 milhões de euros), será igualmente posto à disposição das autoridades timorenses para financiamento do programa JDS, que se visa "proporcionar oportunidades a funcionários públicos timorenses qualificados para obterem um grau superior (Mestrado)" nas áreas de desenvolvimento socioeconómico, como Administração Pública, Desenvolvimento Rural e Industrial (Foco no Setor de Turismo) e Transportes/Desenvolvimento Urbano e Ambiental em universidades japonesas como a Doshisha University, International University of Japan, Ritsumeikan Asia Pacific University e Nagoya University.