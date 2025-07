Japão eleva alerta de tsunami para três metros após sismo ao largo da costa

As autoridades japoneses emitiram, além disso, ordens de evacuação em vários pontos do norte, leste e centro do arquipélago.

A baía de Tóquio está igualmente sujeita a um alerta de tsunami até um metro, tal como a baía de Osaka, onde se realiza a EXPO2025, e as ilhas de Shikoku (oeste), Kyushu (sudoeste) e Okinawa (sudoeste).

São igualmente esperados tsunamis de até 20 centímetros ao longo das costas do mar do Japão.

O alerta de tsunami no Japão surge na sequência de um sismo ocorrido às 08:25 locais (00:25 em Lisboa) ao largo da costa sul da península russa de Kamchatka, a nordeste do território, com uma magnitude preliminar de 8, que foi posteriormente revista para 8,7, de acordo com a JMA.

O Executivo japonês criou uma equipa especial para acompanhar a situação, anunciou o porta-voz do Governo Yoshimasa Hayashi.

Apesar da elevada magnitude, o sismo quase não foi sentido no Japão, onde atingiu o nível dois da escala sísmica japonesa de sete níveis (centrada na medição dos abalos superficiais e do potencial destrutivo do tremor) nas cidades de Kushiro, Akkeshi, Shibetsu e Betsukai, no extremo sudeste de Hokkaido.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) também detetou o sismo, que estima ter ocorrido a cerca de 18,2 quilómetros abaixo do fundo do mar.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos EUA emitiu um alerta de tsunami para o Havai e partes do Alasca, enquanto colocou o resto da costa oeste do país em estado de alerta.