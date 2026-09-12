Japão eleva nível de alerta na zona do vulcão Tokachi após aumento de sismos

O organismo estatal declarou o alerta vulcânico de nível três, numa escala máxima de cinco, o que restringe o acesso à montanha devido ao risco de projeção de rochas vulcânicas num raio de três quilómetros a partir da cratera.

O aumento dos tremores teve início a 17 de agosto, pelo que a JMA alertou hoje para a possibilidade de uma erupção devido a esta maior atividade vulcânica.

O Tokachi, vulcão ativo situado no centro da ilha de Hokkaido, registou em julho a primeira erupção em mais de 20 anos, sem causar danos.

No passado, o vulcão registou várias erupções em grande escala, como a de há um século, em 1926, que causou 144 mortos e desaparecidos após provocar uma avalanche.

O Japão está situado no Anel de Fogo do Pacífico e conta no seu território com cerca de 110 vulcões ativos, de acordo com a definição da JMA, que considera "ativo" qualquer vulcão que "tenha entrado em erupção nos últimos 10.000 anos ou onde tenham sido registadas fumarolas recentemente".