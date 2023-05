Japão em negociações para abrir escritório da NATO

“Já estamos a discutir, mas ainda não há detalhes”, afirmou Yoshimasa Hayashi numa entrevista exclusiva à CNN O MNE japonês deu o exemplo da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, como um acontecimento com repercussões além das fronteiras da Europa, o que obrigou o Japão a repensar a segurança regional.”, frisou.Para Yoshimasa Hayashi, “o que acontece na Europa de Leste não se limita apenas à Europa de Leste e afeta diretamente a situação no pacífico. Por esse motivo, a cooperação entre a Ásia Oriental e a NATO está a tornar-se cada mais importante”.

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, frisou que o Japão não é membro da NATO. No entanto, a Organização do Tratado do Atlântico Norte envia uma mensagem para os parceiros do bloco da Ásia-Pacífico que “estão a envolver-se de uma forma muito estável com a NATO”.

A abertura de um gabinete de ligação da NATO no Japão representa um significativo desenvolvimento para a aliança ocidental, num contexto de aprofundamento das linhas de fratura geopolíticas, e é provável que atrai críticas do Governo de Pequim, que já advertiu contra a sua oposição a esta decisão.O gabinete de ligação no Japão permitirá discutir com os parceiros de segurança da NATO, como a Coreia do Sul, Austrália a Nova Zelândia, os desafios geopolíticos, as tecnologias emergentes e disruptivas e as ameaças cibernéticas, revelou a agência Nikkei Asia na passada quarta-feira.“Quanto aos planos para abrir um gabinete de ligação no Japão, não vamos entrar em pormenores sobre as deliberações em curso entre os aliados da NATO”, afirmou à CNN um porta-voz da Aliança Atlântica, recordando a “cooperação de longa data” entre a organização e o governo nipónico.A NATO não comenta, para já, as declarações do MNE japonês.

Situação complexa de segurança

A invasão russa da Ucrânia provocou ondas de choque em toda a Europa e levou a Finlândia e a Suécia, países não alinhados, a abandonar a sua neutralidade e a procurar proteção da NATO, tendo a Finlândia aderido formalmente à organização no mês passado.Yoshimasa Hayashi considera que o ambiente de segurança regional é “grave e complexo”, referindo que além do aumento da agressão russa, Tóquio está também a enfrentar uma Coreia do Norte com armas nucleares e uma China em ascensão.A China tem vindo a aumentar as suas forças navais e aéreas em áreas mais próximas do Japão, enquanto reivindica as ilhas Senkaku, um grupo de ilhas desabitadas e controladas atualmente por Tóquio no Mar da China Oriental, como seu território.Perante as crescentes fricções, o Japão anunciou recentemente planos para o seu maior reforço militar desde a II Guerra Mundial.Em abril, navios de guerra russos realizaram exercícios no Mar do Japão e em março barcos com mísseis russos dispararam mísseis de cruzeiro contra um alvo simulado, nas mesmas águas.Também em março, após a visita surpresa do primeiro-ministro japonês a Kiev, dois bombardeiros estratégicos russos, com capacidade para transportar armas nucleares, sobrevoaram as águas ao largo da costa japonesa durante mais de sete horas.Apesar das crescentes tensões regionais, Hayashi afirmou que a potencial abertura de um gabinete da NATO não se destina a países específicos.Segundo o MNE nipónico, o Japão e outros países continuam a ter de cooperar com a China em questões da maior importância, como as alterações climáticas e a pandemia de covid-19, e que Tóquio pretende manter uma “relação construtiva e estável” com Pequim.

Reação de Pequim



A China já advertiu contra a expansão do alcance da NATO na Ásia e reagiu contra a instalação de um gabinete da Aliança Atlântica no Japão.“A Ásia é uma terra promissora para a cooperação e um foco de desenvolvimento pacífico. Não deve ser uma plataforma para os que procuram lutas geopolíticas”, afirmou o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, na passada semana.Segundo Mao Ning, “o impulso da NATO para leste e a sua interferência nos assuntos Ásia-Pacífico prejudicarão definitivamente a paz e a estabilidade regionais”.Em vez disso tem repetido as linhas do Kremlin, culpando a NATO de ter provocado o conflito, o que tem vindo a fragilizar ainda mais as relações com a Europa e os EUA.No entanto, Hayashi minimizou as preocupações de Pequim ao frisar que a abertura de um gabinete da NATO em Tóquio pudesse inflamar ainda mais as tensões. “Não me parece que seja esse o caso”.“Não estamos a ofender ninguém, estamos a defender-nos de qualquer tipo de interferência e preocupação e, em alguns casos, de ameaças”, rematou Hayashi.