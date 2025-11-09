Japão emite alerta de tsunami após sismo de 6,7

A agência meteorológica do Japão (JMA) emitiu hoje um alerta de tsunami, após um terremoto de magnitude 6,7 ao largo do nordeste do país.

O sismo ocorreu às 17:03 locais (8:03 em Lisboa) ao largo do departamento de Iwate, com risco de ondas de tsunami, segundo a mesma fonte. O arquipélago de 125 milhões de habitantes regista cerca de 1.500 terramotos por ano, a maioria de baixa intensidade, embora os danos possam variar de acordo com a localização e a profundidade.

A JMA informou que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros abaixo da superfície do mar,, desconhecendo-se, para já, a existência de vítimas ou de danos materiais.

"Foi emitido um alerta de tsunami" para a costa de Iwate, anunciou a JMA num boletim, alertando que as ondas poderiam atingir a costa a qualquer momento.A emissora pública NHK informou sobre ondas de tsunami ao largo da costa e pediu à população que se afastasse das praias, embora as transmissões televisivas ao vivo mostrassem, até ao momento, um mar calmo.



A região ainda está traumatizada pelo terrível terramoto de magnitude 9,0 de 2011, que provocou um tsunami responsável por cerca de 18.500 mortos ou desaparecidos.



A catástrofe também provocou a fusão de três dos reatores da central nuclear de Fukushima, o pior desastre deste tipo desde Chernobyl.



O Japão está localizado na junção de quatro placas tectónicas, na chamada "Cintura de Fogo do Pacífico" e apresenta uma das maiores atividades sísmicas do mundo.







