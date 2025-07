Japão emite alerta de tsunami após sismo de magnitude 8 a norte do arquipélago

O tremor ocorreu às 08:25 horas locais do Japão (00:25 em Lisboa) a uma profundidade indeterminada, de acordo com a JMA.

Na sequência do sismo, as autoridades meteorológicas japonesas emitiram um alerta de tsunami para a costa do Pacífico, que estimam poder atingir um metro na parte sul de Hokkaido, a ilha mais a norte do território e situada a sudoeste do epicentro deste terramoto, bem como em zonas do nordeste, leste, centro e sudoeste do arquipélago japonês.

São igualmente esperados tsunamis de até 20 centímetros na ilha ocidental de Shikoku e nas ilhas de Okinawa, a sudoeste, bem como variações subtis do nível do mar noutras áreas costeiras.

Apesar da elevada magnitude, o sismo quase não foi sentido no Japão, onde atingiu o nível dois da escala sísmica japonesa de sete níveis (centrada na medição dos abalos superficiais e do potencial destrutivo do tremor) nas cidades de Kushiro, Akkeshi, Shibetsu e Betsukai, no extremo sudeste de Hokkaido.