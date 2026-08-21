Japão executa condenado à morte por incêndio mortal

Trata-se da primeira execução no Japão desde a chegada ao poder da Primeira-Ministra Sanae Takaichi no passado mês de outubro. A última execução anterior registada no Japão foi a de Takahiro Shiraishi em junho de 2025, o "assassino do Twitter", que tinha assassinado e esquartejado nove pessoas.

Segundo os meios de comunicação social, Sunao Takami, o homem executado hoje, tinha regado com gasolina uma sala de pachinko - um tipo de máquina de jogo vertical que utiliza esferas metálicas - em Osaka, perto da sua residência, antes de lhe pegar fogo, matando quatro clientes e um funcionário.

O Ministério da Justiça nipónico recusou-se até agora a fazer comentarários sobre a execução.

O Japão é, com os Estados Unidos, o único membro do G7 a recorrer à pena de morte. Apesar das críticas, nomeadamente sobre a lentidão dos processos e as condições de execução, a opinião pública japonesa continua a ser maioritariamente favorável a esta sentença.

Antes da execução de 2025, a anterior remontava a julho de 2022, com o enforcamento de Tomohiro Kato, condenado por ter morto sete pessoas em 2008, em Tóquio, ao abalroar a multidão com um camião e esfaquear transeuntes.

Houve também três execuções em 2021, três em 2019 e 15 em 2018, indicou no ano passado o Ministério da Justiça à agência France-Presse.