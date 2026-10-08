Japão exige à China "o devido respeito" pela primeira-ministra Sanae Takaichi

"Mesmo quando existem posições divergentes, penso que, de acordo com o protocolo internacional, é natural que se demonstre o devido respeito ao líder de outro país", declarou, na quarta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshihiro Kitamura.

A 30 de setembro, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Guo Jiakun, referiu-se à líder japonesa apenas como "Sanae Takaichi" durante uma conferência de imprensa, omitindo o seu título, ao contrário do que é habitual.

Guo comentava os debates em curso no Japão sobre a eventual posse de armas nucleares e de submarinos de propulsão nuclear.

As relações diplomáticas entre as duas maiores economias da Ásia encontram-se particularmente tensas desde que Takaichi deu a entender, no final de 2025, que Tóquio poderia intervir em caso de ataque a Taiwan, ilha que Pequim considera parte integrante do seu território.

Vários deputados japoneses deslocaram-se à China nas últimas semanas numa tentativa de aliviar as tensões diplomáticas.

Na segunda-feira, durante o seu discurso de política geral, Takaichi classificou Pequim como um "vizinho importante" e comprometeu-se a construir uma relação estável entre os dois países.