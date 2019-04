Japão. Imperador abdica do trono após três décadas de reinado

RTP29 Abr, 2019, 17:43 | Mundo

Akihito, de 85 anos, deixa o trono ao seu filho mais velho, príncipe herdeiro Naruhito, de 59 anos, sendo o primeiro imperador a abdicar em 200 anos.







O imperador japonês em agosto de 2016, já havia expressado o seu desejo de abandonar as funções por não ter a possibilidade de exercer as tarefas devido a problemas de saúde.





No dia 1 de maio, às 00:00, o Japão entra no ano 1 da nova era imperial “Reiwa” (“Bela harmonia”), após três décadas sob o império de “Heisei” (“Conclusão da paz”), com a tomada de posse de Naruhito que se torna o imperador número 126 a subir ao trono.





Akihito vai anunciar a abdicação num ritual terça-feira à noite, mas continua a ser imperador até Naruhito assumir a sua era. Na manhã de quarta-feira, no primeiro ritual como imperador, Naruhito irá receber a espada e a jóia imperiais, como prova da sua ascensão ao trono.







O Imperador e o herdeiro

Naruhito, historiador de formação, promete ajudar o Japão a avançar para a modernização da mais antiga monarquia reinante do mundo, e ignorar a rígida tradição imperial do Japão.





Assim como o pai, Naruhito casou com uma plebeia, a princesa Masako, com quem tem uma filha e a quem tem protegido de críticas e ataques públicos, sobretudo numa fase em que esta atravessa uma doença prolongada do foro psicológico.





O filho mais velho do imperador foi criado pela mãe, Michiko, e não pelo staff do Palácio Imperial, e estudou em Oxford em vez de estudar em estabelecimentos japoneses, como era a tradição.







Contrariamente ao filho, Akihito teve uma educação dirigida por tutores imperiais e passou por experiências traumáticas, como quando teve de fugir da II Guerra Mundial, em criança.





Com a derrota do Japão na II Guerra Mundial, o papel do imperador ficou muito limitado. “Segundo a Constituição, o imperador japonês é um símbolo, mas penso que este imperador já transformou o símbolo num ser humano”, defende a jornalista Makoto Inoue.







Desde que foi nomeado imperador, em 1989, Akihito recusou sempre ser tratado como “um ser divino”, tentando humanizar o cargo.

Depois da abdicação

Depois da abdicação, Akihito terá o título de "Imperador Emérito", mas deixará de exercer quaisquer deveres oficiais.





Apenas alguns funcionários de Governo e a realeza masculina adulta podem participar - uma tradição que o Governo manteve apesar das críticas.As suas atividades serão estritamente privadas, de forma a diminuir as suas aparições públicas e a não interferir com o reinado do novo imperador.