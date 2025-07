Japão inaugura base de helicópteros Osprey no sudoeste

Segundo a agência noticiosa japonesa Kyodo, o primeiro Bell Boeing V-22 Osprey deverá chegar ainda hoje ao Campo de Saga, na província homónima, vindo do Campo de Kisarazu, na província de Chiba, a leste de Tóquio, onde estas aeronaves de descolagem e aterragem vertical têm estado estacionadas desde julho de 2020.

O novo campo militar japonês na ilha de Kyushu conta com cerca de 420 elementos, entre militares e civis, estando previsto que os restantes 16 Osprey destacados em Chiba sejam transferidos para Saga em várias fases, até meados de agosto.

A principal missão da unidade equipada com os V-22 é o transporte de pessoal e equipamento da Brigada Anfíbia de Desembarque Rápido, sediada na cidade de Sasebo, na vizinha província de Nagasaki, e especializada na defesa de ilhas remotas.

A operação dos Osprey tem suscitado preocupações junto da população devido a uma série de acidentes, incluindo um com vítimas mortais há dois anos

A relocalização dos helicópteros surge num momento em que Tóquio manifesta preocupação persistente com a segurança do sudoeste do arquipélago, em particular da remota cadeia de ilhas Nansei, de elevado valor estratégico devido à proximidade com Taiwan.

Pequim tem vindo a reforçar a presença e atividades militares nos mares do Sul e do Leste da China e em torno de Taiwan, uma ilha com governo autónomo desde 1949, mas que Pequim considera uma província sua, que deve ser reunificada, pela força se necessário.

Japão e China têm protagonizado vários episódios de tensão nos últimos tempos, com acusações mútuas de conduta perigosa, como a aproximação de um caça chinês equipado com mísseis a um avião patrulha japonês, ou a navegação de navios chineses em torno das ilhas Senkaku, administradas por Tóquio mas reclamadas por Pequim, que as denomina Diaoyu e considera parte integrante do seu território.