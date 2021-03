Japão. Levantado o alerta de tsunami depois de sismo de magnitude 7,2

De acordo com a agência meteorológica japonesa, o terramoto ocorreu às 18h09 locais (9h09 em Lisboa) perto da costa de Miyagi, a uma profundidade de 60 quilómetros do Oceano Pacífico. Logo após o abalo, foi emitido um alerta de tsunami para a prefeitura de Miyagi, sendo a população da região advertida para se afastar das zonas costeiras.







Entretanto, as autoridades japonesas levantaram o alerta de tsunami segundo avança a CNN.



A televisão estatal NHK adianta que, minutos depois do sismo, verificou-se uma subida do nível do mar em cerca de um metro, junto à costa de Miyagi, mas não foram registadas mais ocorrências na região nordeste do arquipélago.







Devido ao alerta de tsunami, a cidade de Watari emitiu uma ordem de evacuação cobrindo 2.527 casas e 6.911 residentes. O U.S. Geological Survey (USGS) disse que o terramoto se centrou a 34 quilómetros a leste de Ishinomaki.







Não há, até agora, relatos de danos provocados pelo sismo em Miyagi e as autoridades locais estão a inspecionar as instalações nucleares da região, de acordo com a imprensa local.











宮城県で震度5強 地震発生時の仙台市内の様子https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/Lio2rqAg1P — NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021

Um vídeo partilhado pela NHK, nas redes sociais, mostra como o terremoto foi sentido na cidade de Sendai, na província de Miyagi.





A Tohoku Electric Power Co já suspendeu a usina nuclear de Onagawa e está a verificar se há alguma irregularidade. Um porta-voz da Tokyo Electric Power disse à Reuters que a empresa está a avaliar as condições da estação de energia Fukushima Dai-Ichi, que foi destruída pelo grande terremoto de março de 2011, e que causou derrames nucleares e evacuações em massa.







Após o abalo, parte da região ficou sem eletricidade, adianta também a Reuters.







"De repente, o terramoto de-se por cerca de 20 segundos", disse um oficial da cidade de Iwanuma à emissora nacional. "O tremor fez com que as coisas de uma mesa se movessem, mas não caíram, e eu senti que foi menor do que o terremoto do mês passado".







"Foi um tremor muito forte e longo, de um lado para o outro. Foi ainda mais longo do que o terremoto do mês passado, mas pelo menos o prédio aqui está bom", disse também à NHK a gerente de uma loja na cidade de Ishinomaki, na província de Miyagi.







O sismo foi sentido também na capital, Tóquio, a cerca de 300 km de distância do epicentro.





🚨 Another one. Magnitude 7.2 earthquake struck in northeastern Japan.



Small tsunami advisory issued in Miyagi prefecture. Felt the shake in Tokyo too but not as strong as last month #津波注意報 pic.twitter.com/tC84rzb0Op — Kurumi Mori (@rumireports) March 20, 2021







Este aviso de terremoto e tsunami chega poucos dias depois de o Japão ter assinalado os 10 anos desde o catastrófico terremoto de magnitude 9,0 de 11 de março de 2011, que desencadeou um tsunami assassino. Foi o chamado desastre triplo afetou o nordeste do Japão, incluindo Miyagi.



Recorde-se que no mês passado, a região foi abalada por outro forte terremoto que feriu dezenas de pessoas.