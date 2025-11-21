Mundo
Japão. "Luz verde" para a reabertura da maior central nuclear do mundo
O governador da província japonesa de Niigata, Hideyo Hanazumi, aprovou o reinício do funcionamento parcial da central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo. A decisão precisa agora de ser votada na assembleia regional em dezembro.
Com a “luz verde” do governador regional, é eliminado o último obstáculo enfrentado pela Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), que era o de colocar em funcionamento os reatores 6 e 7, os dois maiores da central, que juntos produzem 2710 megawatts de eletricidade, um terço da capacidade da central. O reator nº6 havia sido verificado pela TEPCO, em outubro, afirmando que os principais sistemas necessários estavam a funcionar.
A empresa também irá apoiar as comunidades locais em 550 milhões de euros (100 mil milhões de ienes), como forma de captar apoio para a reabertura, pois o tema divide a região, com o desastre de Fukushima, de 2011, a pesar na oposição a este reinício.
Esta reabertura significa a primeira ativação de uma central nuclear desde Fukushima, que encerrou todos os 54 reatores nucleares do país. No entanto, desde essa data, já foram reativados 14 reatores.
Tópicos