Japão manifesta "profunda preocupação" com continuação dos ataques no Líbano

"O Japão manifesta profunda preocupação com o facto de continuar a troca de ataques entre Israel e o Hezbollah, causando vítimas civis e a destruição de infraestruturas", sublinhou o porta-voz do Governo Minoru Kihara numa conferência de imprensa.

O porta-voz instou formalmente as partes envolvidas a uma "cessação imediata" dos combates, incluindo no Líbano, e apelou ao cumprimento rigoroso do direito internacional humanitário e à plena aplicação das resoluções da ONU.

"A posição do Japão é continuar a envidar esforços diplomáticos com vista a alcançar a paz e a estabilidade na região", resumiu o porta-voz japonês.

Os Estados Unidos e o Irão assinaram na quarta-feira, por via telemática, um memorando de entendimento que estabelece o fim das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano, bem como a reabertura do estreito de Ormuz à navegação.

No entanto, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na quinta-feira que o exército israelita manter-se-á nos territórios ocupados do sul do Líbano.