Japão. Mortes aumentam e desastre natural continua

RTP24 Jul, 2018, 09:47 | Mundo

“Este calor é uma ameaça de vida. Identificamo-lo como um desastre natural”, comunicou a agência de meteorologia.



Segundo a BBC, os meteorologistas informaram que a onda de calor não mostra sinais de diminuição. Aconselharam as pessoas a beberem muita água, manter o ar condicionado ligado, descansar e evitarem andar na rua.



Na segunda-feira passada, registou-se a temperatura mais elevada (41,1ºC) no Japão. A agência alertou que as temperaturas vão ser superiores a 35ºC, e que se vão manter até ao início de agosto.



Foi comunicado pelo porta-voz do Governo, Yoshihide Suga, que as férias de verão podem ser prolongadas para proteger os alunos, uma vez que nem todas as escolas públicas estão equipadas com ar condicionado.



“Como a onda de calor continua são necessárias medidas urgentes para proteger a vida das crianças na escola”, acrescentou.

Cerca de 22 mil pessoas estão hospitalizadas com indícios de insolação. Mais de metade são idosos.

Uma mulher de 91 anos foi encontrada desmaiada num campo agrícola, foi levada para o hospital mas acabou por morrer. Nas proximidades, foram encontradas duas pessoas sem vida. Uma mulher com 85 anos que não tinha ar condicionado em casa, e um homem com 72 anos que não ligou o equipamento de ar condicionado.



Durante um jogo de basebol numa escola, nove estudantes foram levados para o hospital, alguns em estado grave, devido à exposição ao sol.



Em algumas cidades, várias pessoas participaram num evento conhecido como uchimizu – cerimónia da água – que tem o objetivo de deitar água ou borrifar a calçada que está quente para arrefecer.



Kazumi Kaneko, um homem de 66 anos, disse ao Bankokpost que mantém o ar condicionado ligado 24 horas por dia com medo de ter uma insolação.



A onda de calor arrasta-se há já duas semanas, depois da chuva torrencial ter causado várias inundações e deslizamentos de terra no país.