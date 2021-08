Japão. Oposição vence em Yokohama nas eleições autárquicas

Suga afirmou que "o povo decidiu" e que lhe resta aceitar "humildemente o resultado", citado pela emissora pública NHK.



Takeharu Yamanaka, 48 anos, antigo professor na Universidade Nacional de Yokohama, sem experiência anterior em cargos públicos, concorreu às eleições locais com o apoio do principal Partido Constitucional Democrata do Japão (CDPJ, oposição), bem como do Partido Comunista e do Partido Social Democrata.



Yamanaka venceu o candidato do Partido Liberal Democrático de Suga (LDP) Hachiro Okonogi, antigo presidente da Comissão de Segurança Nacional japonesa, que não conseguiu ganhar a prefeitura, numa altura em que as sondagens mostram um baixo nível de popularidade ao governo de Suga, antes da reeleição como líder do partido e das eleições gerais previstas para o outono.



A taxa de aprovação atual é de 31,8%, de acordo com a última sondagem da agência de notícias japonesa, a Kyodo.



Yokohama é a capital da província de Kanagawa e a segunda cidade mais populosa do país, depois de Tóquio, e do círculo eleitoral de Suga na Câmara dos Representantes no parlamento japonês (Dieta).



O antigo professor venceu as eleições com 39,5% dos votos, enquanto Okonogi obteve 11,1% e Hayashi 9,6% no escrutínio, ao qual se apresentaram oito candidatos.