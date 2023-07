Japão. População diminuiu em 800 mil pessoas em 2022

O Japão é a nação mais envelhecida do mundo, cerca de 29% dos japoneses têm mais de 65 anos, sendo as mulheres a maioria. Com as mortes a ultrapassarem largamente os nascimentos, a população do país diminuiu em quase 800.000 pessoas. Até 2050, prevê-se que a população diminua até um quinto.







De acordo com os dados do Ministério dos Assuntos Internos do Japão, divulgados esta quarta-feira,No ano anterior o Japão atingiu dois novos recordes indesejáveis, na mortalidade com os óbitos a ultrapassarem os 1,56 milhões e na natalidade com o registo de apenas 771 mil nascimentos, sendo a primeira vez, desde que há registos, que o número de recém-nascidos desceu abaixo dos 800 mil.





O despovoamento das zonas rurais, o encerramento de escolas ou os programas de televisão e anúncios publicitários dirigidos para um público sénior espelham o envelhecimento e a diminuição da população japonesa.





O Japão tem uma das maiores esperanças de vida do mundo, com cerca de 87,97 anos para as mulheres e 81,91 anos para os homens, uma média total de 84,95 anos.







No início de 2023, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que o envelhecimento da população japonesa representa um risco urgente para a sociedade e que sem a ação necessária para aumentar a taxa de natalidade advertiu para a possibilidade de o país não ser capaz de funcionar sem o aumento da taxa de natalidade.



"A nossa nação está no limite da sua capacidade de manter as suas funções sociais", avisou o primeiro-ministro japonês.

lançada em abril,Apesar do pouco impacto a nível nacional, os efeitos das medidas implementadas nos municípios, como subsídios de acolhimento de crianças e de educação, têm sido mais visíveis nas pequenas cidades, onde os nascimentos têm vindo a aumentar.

"Concentrar a atenção nas políticas relativas às crianças e à educação dos filhos é uma questão que não pode esperar e não pode ser adiada", acrescentou o chefe do governo japonês.

– à semelhança de outros países da Ásia Oriental, onde também se tem verificado o declínio da taxa de fertilidade –abaixo da taxa de substituição de 2,1 necessária para manter os números da população.c/ The Guardian