Japão. Princesa Mako vai casar e vira costas à tradição Imperial

Contra tudo e contra todos, o amor falou mais alto e em novembro passado a princesa Mako disse num comunicado que ela e Kei Komuro, namorado de longa data, eram "insubstituíveis um para o outro" e que "o casamento é uma escolha necessária para suas vidas", citado na publicação japantimes.



Noivado I

A vida do jovem Komuro foi escrutinada a pente fino e o noivado foi adiado após relatos de que a mãe do noivo devia cerca de 31 mil euros ao ex-companheiro Mainichi Shimbun. A mãe de Komuro alegou que esse dinheiro tinha dado por Shimbun como presente para ajudar os estudos do filho Kei. A discórdia ainda não foi resolvida.





Noivado II

A decisão de prosseguir com o casamento decorre depois de um comunicado, a 8 de abril.O noivo prometeu no documento de 24 páginas "corrigir ao máximo as informações erradas" e apurar os dados para resolver o desentendimento entre a mãe e Shimbun.De acordo com a Lei da Casa Imperial introduzida em 1947,