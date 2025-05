Japão protesta após intrusão chinesa no espaço aéreo de ilhas disputadas

As ilhas, conhecidas como Diaoyu na China e Senkaku no Japão, são administradas por Tóquio, mas reivindicadas por Pequim, o que faz delas um ponto regular de tensão entre os dois Governos.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Takehiro Funakoshi, emitiu um "vigoroso protesto" ao embaixador chinês, de acordo com uma declaração publicada no sábado à noite.

O protesto deveu-se "à intrusão de quatro embarcações da guarda costeira chinesa nas águas territoriais japonesas em redor das ilhas Senkaku e à violação do espaço aéreo japonês por um helicóptero".

De acordo com o Ministério da Defesa japonês, a aeronave descolou de um dos navios da guarda costeira chinesa e voou no espaço aéreo japonês durante cerca de 15 minutos no sábado.

"As Forças de Autodefesa [japonesas] responderam enviando caças", disse o ministério.

De acordo com a emissora pública NHK e outros meios de comunicação japoneses, esta é a primeira vez que um helicóptero chinês viola o espaço aéreo nipónico sobre as ilhas disputadas.

O porta-voz da Guarda Costeira chinesa, Liu Dejun, disse que um avião civil japonês "entrou ilegalmente" nas ilhas disputadas no sábado e saiu passados cinco minutos.

Um navio da guarda costeira "tomou as medidas de controlo necessárias" contra a aeronave e "lançou um helicóptero baseado no navio para a alertar e expulsar", disse Liu, num comunicado.

"As ilhas Diaoyu e as suas ilhas afiliadas são um território pertencente à China e pedimos ao Japão que cesse imediatamente todas as atividades ilegais", acrescentou.

Pequim anuncia frequentemente que expulsou navios e aviões japoneses das ilhas, mas as autoridades japonesas disseram à agência de notícias France-Presse que as autoridades chinesas anunciam por vezes expulsões mesmo que nenhuma tenha ocorrido.

No início de abril, a Guarda Costeira chinesa anunciou ter repelido um navio de pesca japonês que se encontrava em águas junto às ilhas Senkaku.

Em maio de 2024, a China concedeu à sua guarda costeira novas capacidades, incluindo a autoridade para deter embarcações estrangeiras suspeitas de entrar ilegalmente nas suas águas territoriais, no meio de crescentes tensões territoriais com o Japão e as Filipinas.

A disputa pelas ilhas Diaoyu ou Senkaku, conquistadas pelo Japão após a guerra com a China em 1894-95, intensificou-se depois de o Japão ter nacionalizado três delas, em setembro de 2012.

Localizadas no mar do Leste da China, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Taiwan, que também reivindica a soberania, as desabitadas ilhas Senkaku cobrem uma área de cerca de sete quilómetros quadrados e as águas adjacentes podem conter depósitos significativos de gás e petróleo.