Japão revela plano para evacuar ilhas perto de Taiwan em caso de conflito

Aumento da tensão entre Pequim e Taipé

Há mais de sete décadas que os Estados Unidos estão no centro das disputas entre as duas partes, uma vez que Washington é o principal fornecedor de armas a Taipé e, embora oficialmente não mantenha relações diplomáticas com a ilha, poderia defendê-la em caso de conflito com Pequim.

A ameaça de uma invasão chinesa em Taiwan levou o Japão a intensificar as medidas para proteger as suas ilhas perto de região.As pessoas retiradas das ilhas seriam levadas para oito províncias no sudoeste e oeste do Japão em seis dias. Tóquio disse ainda que planeia realizar exercícios de evacuação nas ilhas Sakishima, que fazem parte da província de Okinawa, a partir de abril do próximo ano.A ilha, sede de uma base de força de autodefesa japonesa, está a construir abrigos subterrâneos temporários abastecidos com comida e água suficientes para duas semanas, segundo osjaponeses.O Governo japonês diz que o plano não visa nenhum cenário específico e Taiwan não é mencionado diretamente nos planos, mas a preocupação com um eventual conflito na região aumentou desde a invasão russa da Ucrânia e o regresso de Donald Trump à Casa Branca.Para além disso, o Japão está também preocupado com a relação com os EUA sob a presidência de Trump, depois de o republicano ter afirmado que o tratado de segurança entre Tóquio e Washington - que pressupõe que os EUA defendam o Japão caso este seja atacado - não era recíproco.“É assim que o acordo é lido. E a propósito, eles fazem uma fortuna connosco economicamente. Eu realmente pergunto: quem faz estes acordos?”, questionou.Nos últimos anos, a China intensificou a pressão militar e política sobre Taiwan – uma ilha autónoma que Pequim considera ser território chinês e acredita que deveria ser “reunificada”. A China avisou mesmo que não vai renunciar ao uso de força para travar a independência da ilha.