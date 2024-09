Japão usou sinalizadores para expulsar avião militar russo do seu espaço aéreo

“Confirmámos hoje que um avião de patrulha russo Il-38 violou o nosso espaço aéreo sobre as nossas águas territoriais a norte da ilha de Rebun”, ao largo da costa de Hokkaido, disse o ministro da Defesa do Japão, Minoru Kihara, na segunda-feira.



Em resposta, o Japão enviou caças e disparou sinalizadores após a terceira incursão.



“A violação do espaço aéreo foi extremamente lamentável”, disse Kihara. “Enviámos hoje um protesto muito sério ao Governo russo através dos canais diplomáticos e encorajámo-lo fortemente a evitar que volte a acontecer”, sublinhou.



Esta foi a primeira vez que uma aeronave das Forças de Autodefesa do Japão disparou sinalizadores "numa ação anti-violação do espaço aéreo", disse o porta-voz do Governo, Yoshimasa Hayashi.



Esta foi também a primeira incursão de um avião russo no espaço aéreo nipónico desde junho de 2019, quando um bombardeiro Tu-95 entrou no espaço aéreo japonês no sul de Okinawa e junto às ilhas Izu, a sul de Tóquio, segundo as autoridades japonesas.



Hayashi não quis "dar informações definitivas sobre a intenção e o objetivo" da incursão, mas indicou que o exército russo "tem estado ativo" perto do Japão desde a invasão da Ucrânia. O Japão tem alinhado com a posição ocidental relativamente à invasão russa da Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 2022, garantindo apoio financeiro e material a Kiev e sancionando indivíduos e organizações russas.



Para além disso, o Japão e a Rússia estão envolvidos numa disputa territorial sobre um grupo de ilhas controlado por Moscovo que a antiga União Soviética tomou no final da Segunda Guerra Mundial.



O ministro da Defesa adiantou que a violação do espaço aéreo pode também estar relacionado com um exercício militar conjunto que a Rússia e a China anunciaram no início deste mês.



Na segunda-feira, a imprensa oficial chinesa anunciou que os exercícios navais conjuntos de Pequim e Moscovo no mar do Japão entraram na segunda fase. Os exercícios incluem cenários como escolta marítima e aérea, aviso e defesa, defesa aérea e de mísseis e exercícios de artilharia de fogo real.



c/ agências