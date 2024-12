Japonesa Space One volta a adiar tentativa de colocar satélites em órbita

O foguetão Kairos, da Space One, deveria ter partido da rampa de lançamento de Wakayama, no oeste do país, às 11:00 (02:00 em Lisboa).

"Tal como ontem [sábado], avaliámos que as condições de vento de grande altitude acima da plataforma de lançamento não eram propícias. Tomámos a decisão de adiar o lançamento", disse o diretor da Space One, numa conferência de imprensa.

Kozo Abe sugeriu uma nova tentativa de descolagem na quarta-feira, algo que irá depender de condições meteorológicas favoráveis e da obtenção das autorizações necessárias das autoridades.

A tentativa já tinha sido adiada no sábado, por 24 horas, alegando condições meteorológicas desfavoráveis.

Um sucesso relançaria a ambição do Japão de ter um papel maior no mercado mundial dos serviços de lançadores espaciais.

As empresas privadas oferecem oportunidades de exploração espacial mais baratas do que os programas governamentais.

A Space One espera imitar a norte-americana SpaceX, de Elon Musk, que tem contratos com a agência aeroespacial dos Estados Unidos, a NASA, e com a Defesa norte-americana, o Pentágono.

O foguetão vai transportar cinco satélites, um dos quais da agência espacial de Taiwan.

A Space One foi fundada em 2018 por um consórcio de empresas japonesas, entre as quais a Canon Electronics, a IHI Aerospace, a contrutora Shimizu e o Development Bank of Japan, uma instituição financeira estatal.

Já este ano, o Japão colocou uma sonda não tripulada na Lua, tornando-se o quinto país a conseguir uma aterragem controlada na superfície lunar.