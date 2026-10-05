Javier Milei felicita Flávio Bolsonaro pela vantagem sobre Lula
O Presidente da Argentina, Javier Milei, felicitou este domingo Flávio Bolsonaro pela vantagem sobre Lula da Silva na primeira volta das presidenciais do Brasil, afirmando que "o continente americano é composto por cidadãos que querem viver em liberdade".
"A liberdade avança no Brasil. Parabéns, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta eleição histórica frente ao comunista Lula", escreveu Milei na rede social X, numa reação ao resultado que coloca o candidato da oposição à frente do Presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva.
"O continente americano é composto por cidadãos que querem viver em liberdade. Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que a Argentina e o Brasil continuem a ser grandes parceiros comerciais, culturais e políticos. As oportunidades para as nossas nações, trabalhando em conjunto, são infinitas", acrescentou Milei, concluindo com o habitual grito de guerra "viva a liberdade, caramba".
A publicação do Presidente argentino incluiu uma fotografia sua ao lado de Bolsonaro e uma faixa que dizia: "A vitória não depende do número de soldados, mas das forças que vêm do céu".
O primogénito do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, com 47,31 % dos votos, e o líder progressista, com 44,83 %, foram os dois candidatos mais votados numa primeira volta em que os outros dez candidatos à Presidência da república federativa brasileira não tiveram hipótese, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Flávio Bolsonaro, de 45 anos, esteve desde o início da contagem à frente de Lula, que registou resultados piores do que na primeira volta das presidenciais de 2022, quando alcançou 48,4% e 57,2 milhões de votos.