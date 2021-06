JBS nos Estados Unidos diz ter sido alvo de ciberataque

"A JBS USA descobriu que estava a ser alvo de um ataque organizado de cibersegurança que afetou vários servidores em que os seus sistemas informáticos estão baseados na América do Norte e na Austrália", disse a empresa, numa declaração, sem especificar a natureza do ataque.



Todos os sistemas afetados foram encerrados e as autoridades informadas, acrescentou a JBS norte-americana.



A empresa indicou que os sistemas de apoio não foram afetados pelo incidente.



"Neste momento, a empresa não tem conhecimento de qualquer uso indevido de dados de clientes, fornecedores ou empregados em resultado desta situação", adiantou a JBS, mas avisou que as transações com clientes e fornecedores podiam "ser abrandadas".



Especializada em produtos de carne bovina, suína e avícola, a JBS é uma das maiores empresas alimentares do mundo.



Além do Brasil e de outros países da América Latina, a JBS mantém operações nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e no Reino Unido.