JD Vance recebido no Vaticano após críticas do Papa a política migratória dos EUA

Católico devoto, JD Vance chegou ao Palácio Apostólico com a sua delegação pouco antes das 09:00 em Lisboa (08:00 GMT) para conversações com o Cardeal italiano Pietro Parolin e com o Arcebispo Paul Richard Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados.

Vance, que se converteu ao catolicismo aos 35 anos, espera também encontrar-se com o Papa Francisco, que está a recuperar de uma grave pneumonia e que deverá participar na missa de Páscoa no domingo, embora a sua presença não esteja oficialmente confirmada.

Profundas clivagens ideológicas separam os dois homens: o líder de 1,4 mil milhões de católicos defende uma igreja mais aberta e defende o acolhimento de migrantes, enquanto Vance quer transformar o seu país numa fortaleza de valores conservadores.

Em fevereiro, Francisco provocou a ira da Casa Branca quando, numa carta aos bispos americanos, condenou as expulsões em massa de migrantes de Donald Trump, descrevendo-as como uma "grande crise".

"O que se constrói sobre o fundamento da força, e não sobre a verdade da igual dignidade de cada ser humano, começa mal e acabará mal", advertiu.

Em 2024, o pontífice fez uma rara incursão na campanha eleitoral americana, descrevendo as atitudes anti-migrantes como "loucura" e criticando figuras católicas norte-americanas de direita pelas suas posições demasiado conservadoras.

Vance está próximo da franja conservadora da igreja norte-americana, que é muito crítica em relação ao Papa argentino pelas suas posições sobre os migrantes, os fiéis LGBT+ e certas questões de justiça social.

Ao chegar a Roma na sexta-feira para o fim de semana de Páscoa, Vance encontrou-se com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

Em seguida, deslocou-se à Basílica de São Pedro, acompanhado da mulher e dos três filhos, para assistir à cerimónia da Paixão na Sexta-feira Santa, que comemora a morte de Cristo na Cruz, mas Francisco não esteve presente.

No entanto, o Papa começou a receber visitas, incluindo o Rei Carlos III, e esta semana aventurou-se a sair do Vaticano para se encontrar com prisioneiros na prisão central de Roma, para cumprir um compromisso de Quinta-Feira Santa.

O Papa nomeou outros cardeais para presidir às cerimónias pascais deste fim de semana, mas as autoridades não excluíram a possibilidade de uma breve saudação a Vance.