JD Vance visita base militar na Gronelândia

Vance estará acompanhado pela sua mulher, Usha Vance, que tinha previsto inicialmente deslocar-se a Nuuk (capital do território) e assistir a uma popular corrida de trenós puxados por cães, o que foi entretanto cancelado.



O programa da visita foi entretanto reduzido e ficou limitado à base militar norte-americana que Washington mantém no norte da Gronelândia, em Pituffik, ao abrigo de um amplo acordo de defesa assinado em 1951 com Copenhaga.



A visita dos Vance gerou polémica com as autoridades dinamarquesas e gronelandesas, embora a alteração do programa tenha acalmado os ânimos. A Dinamarca chegou a definir a deslocação de JD Vance como uma "pressão inaceitável", enquanto Trump defendeu a visita como “uma demonstração de amizade”.



Dias antes da visita de JD Vance, Donald Trump voltou a argumentar que a Gronelândia é um território essencial para a segurança internacional, justificando a sua pretensão de a anexar com razões “defensivas e ofensivas”.