Jean-Luc Mélenchon não dirá em quem vota: não é preciso ser génio para saber

Sem apelar ao voto em qualquer candidato, Jean-Luc Mélenchon deixa claro que não votará em Marine Le Pen. “Há alguém que tem a mínima dúvida de que não votarei na Frente Nacional? Todo a gente o sabe”, explica no vídeo publicado no Youtube.



O candidato justifica o facto de não divulgar o seu voto pelo facto de “não ser um guru” ou um “guia". “Vocês não precisam que eu vos diga o que fazer”, afirma no vídeo dirigido aos apoiantes.







O candidato que ficou em quarto lugar na primeira volta não deixa de criticar também Emmanuel Macron, falando na escolha que os franceses terão de fazer.



“É uma violência aquilo que é feito à maioria de nós. Desta violência não se pode sair com uma situação estável. A natureza dos protagonistas da segunda volta impede esta estabilidade. Um porque é a extrema-finança, a outra porque é a extrema-direita”, afirma.



Jean-Luc Mélenchon lamenta ainda a postura de Emmanuel Macron em campanha. “O que nos é pedido por Emmanuel Macron não é um voto contra a Frente Nacional, é um voto de adesão. Foi ele próprio que o disse. Mas não, nós não iremos aderir”, deixou claro.



Ao contrário dos também derrotados François Fillon e Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon não anunciou em quem votaria na noite de domingo. O candidato disse que iria auscultar a sua base de apoio, uma decisão que tem sido amplamente criticada. Mélenchon mantém assim o silêncio, apesar de garantir que não votará na Frente Nacional.



O candidato do movimento A França Insubmissa conseguiu 19,58 por cento dos votos, tendo ficado em quarto lugar. François Fillon obteve 20 por cento, ficando em terceiro lugar e também fora da segunda volta.



Emmanuel Macron e Marine Le Pen disputam a derradeira votação a 7 de maio. As sondagens dão vantagem ao candidato do movimento Em Marcha! com cerca de 60 por cento dos votos.