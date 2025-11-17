Jeannette Jara lidera a contagem dos votos das presidenciais do Chile

A ex-ministra do Trabalho obteve 26,58% dos votos, contra 24,32% do seu adversário ultraconservador, de acordo com os dados divulgados pelo Serviço Eleitoral (Servel).

Os dois candidatos deverão defrontar-se numa segunda volta no dia 14 de dezembro.

A participação eleitoral foi uma das grandes protagonistas de hoje, pois o voto era obrigatório nesta eleição presidencial.

O dia de votação, no qual mais de 15,6 milhões de pessoas estavam inscritas para votar, decorreu com normalidade.

Além da presidência, os eleitores escolhem também parte do Senado e toda a Câmara dos Deputados.

A contagem começará pelo voto dos candidatos à presidência, seguida dos senadores nas sete regiões em que são eleitos e, finalmente, dos deputados.